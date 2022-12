Globalist.it

Governo Meloni , archiviata la propaganda del blocco navale, tanto illegale quanto irrealizzabile non resta che fare la faccia ferocelo, ma sempre cercando di evitare gli schiaffi di Francia, Germania e Spagna . E il vero impegno dei reazionari è come mettersi di traverso vero chi salva vite. "E' evidente e non ...Di fatto con le, però, lo scontro è aperto. "Ma non è uno scontro " rassicura il ministro " Non ... Purché, però, la loro azione non sia tesa deliberatamente a configurarsi come un'azioneil ... Ong, Pd contro il governo Meloni: “Sanno solo criminalizzare chi salva vite umane” Il deputato Matteo Mauri, responsabile cittadinanza e immigrazione del Partito democratico attacca il governo Meloni sulla lotta ai migranti ...L'esecutivo di von der Leyen avrebbe intenzione di varare una nuova regolamentazione che colpirebbe quanti si prestano alla creazione di flussi irregolari. La stretta sarebbe diretta non tanto contro ...