(Di lunedì 19 dicembre 2022) Gligli avevano chiesto di aspettare fino al 1° luglio del prossimo anno, anniversario dei 150 anni dall’abolizione dellanel Paese. E volevano che non fosse lui a pronunciare quelle parole, che spettavano al re. Ma il premier Markha deciso, in un discorso di 20 minuti, di chiedereoggi per lail colonialismo olandese,il quale i commercianti dell’Aia – secondo gli storici – hanno inviato oltre 500mila africani oltreoceano, specialmente in Brasile e nei Caraibi. “Oggi, a nome del governo olandese, mi scuso per le azioni passate dello Stato olandese”, ha detto, riferendosi ai 250 anni di coinvolgimento dei Paesi Bassi nella, definendola un crimine contro l’umanità. Parole accolte in ...

Il Fatto Quotidiano

... non c'è un posto giusto per tutti", ha detto, aggiungendo che il governo istituirà un fondo per iniziative che contribuiranno ad affrontare l'eredità della schiavitù ine nelle sue ex ..LONDRA " L'presenta oggi le proprie scuse ufficiali per il passato di nazione coinvolta nel commercio ... Ma il discorso del primo ministro Mark, sebbene abbia lo scopo di unire, crea nuove ... Olanda, Rutte si scusa per la schiavitù durante l’era coloniale. Ma gli attivisti protestano Il governo istituirà un fondo per iniziative che contribuiranno ad affrontare l'eredità della schiavitù in Olanda e nelle sue ex colonie ...Il premier olandese, Mark Rutte ha chiesto ufficialmente scusa per i 250 anni di coinvolgimento dei Paesi Bassi nella schiavitù, definendola un crimine contro l'umanità. (ANSA) ...