Olanda | il premier Rutte chiede scusa per la schiavitù

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il primo ministro olandese, Mark, ha presentato le scuse ufficiali del governo per il ruolo dei Paesi Bassi nella."Oggi mi scuso (in inglese: Today I apologize), 'Awe e mi ta pidi ...

Il primo ministro olandese, Mark Rutte, ha presentato le scuse ufficiali del governo per il ruolo dei Paesi Bassi nella schiavitù."Oggi mi scuso (in inglese: Today I apologize), 'Awe e mi ta pidi ...... Il premier olandese Mark Rutte ha chiesto ufficialmente scusa ... un fondo per iniziative che contribuiranno ad affrontare l'eredità della schiavitù in Olanda e nelle sue ex coloni".