Occhio | oltre metà del 5G italiano è in mano alla Cina

(Di lunedì 19 dicembre 2022) C’è grande dibattito a livello internazionale sui numeri dell’ultimo rapporto della società svedese Strand Consult che raccontano la fortissima dipendenza della Germania dai fornitori cosiddetti “non affidabili” del 5G, ossia i cinesi Huawei e Zte contro i quali si sono mossi imponendo restrizioni diversi Paesi, guidati dagli Stati Uniti, per ragioni di sicurezza nazionale. La Germania si affida a loro (a Huawei) per il 59% della sezione di accesso (radio access network). Huawei è stata esclusa dparte core ma ormai le operazioni si svolgono sempre più nel cloud e la distinzione tra core e ran si sta riducendo. “Tutto ciò suggerisce che la tanto decantata Zeitenwende”, cioè svolta epocale, “della Germania nella sua politica verso la Russia non è ancora una Zeitenwende completa nella politica della Germania verso la”, hanno scritto Thorsten ...

ilmattino.it

Sul lavoroai soldi: cercate di risparmiare e non spendereil necessario. PESCI . Tornano protagonisti amore e passione, siete aperti a fare nuove conoscenze. Sul lavoro avete dovuto ...... guadagnando2 milioni di follower da luglio a dicembre. Ma resta Matteo Salvini il leader ... è Giorgia Meloni il leader con la crescita percentuale più alta su tutti i social ma salta all'... Cieca da cinque anni, recupera vista da un occhio dopo l'intervento al Sant'Orsola: è il primo in Italia Record di bocciati non per scarso profitto ma per troppe assenze. Mentre chi va a lezione spesso è preda di ansia, stanchezza, ...Vagare con la mente può generare nuove idee e pensieri creativi ma può interferire con le attività. Se ne parla sul Corriere Salute in edicola gratis con il Corriere della Sera giovedì 15 dicembre ...