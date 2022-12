Occhio ai social | ecco come sono spiati gli americani

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il disastro di Biden sul Fentanyl La follia di confine del presidente Biden non sta solo uccidendo migranti e agenti delle forze dell’ordine statunitensi; sta uccidendo bambini e distruggendo famiglie attraverso il massiccio afflusso di droghe. Il titolo 42 – una regola dell’era Trump e uno dei pochi freni agli attuali massicci afflussi di migranti – scadrà dopodomani. Questo accrescerà la migrazione illegale, e con essa il movimento mortale del fentanyl oltre il nostro confine meridionale Usa. Il silenzio della Casa Bianca su questo tema è assordante. La scorsa settimana, un gruppo di legislatori repubblicani ha inviato una lettera al presidente chiedendo un incontro sulla crisi del fentanyl. La lettera, firmata dal rappresentante Jim Banks (R-Ind.), Chip Roy (R-Texas) e altri, mette in evidenza il silenzio di Biden dopo una precedente richiesta inviata in ottobre (senza dubbio per ...