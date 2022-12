Obbligo POS | dietrofront del Governo | salta la norma contestata

QUOTIDIANO NAZIONALE

In pratica - attacca Di Battista - la soglia minima di 60 euro per l'delnon esiste più. La Meloni si è arresa a Gentiloni, che già a leggerla così fa piuttosto ridere. La verità è che ci ...Sarà eliminato dalla Legge di Bilancio Limite: alla fine, il Governo Meloni dovrebbe eliminare dalla Legge di Bilancio 2023 la norma che cancellava l'per gli esercenti di accettare i ... Obbligo di Pos, ora il governo ha due opzioni. Meloni: trattiamo con la Ue Ora è ufficiale: il Governo Meloni non applicherà la soglia di 60 euro per l'obbligo di accettamente i pagamenti elettronici.Nella manovra salta la normativa sul POS che prevedeva un limite di 60€ per i commercianti e la sospensione delle sanzioni ...