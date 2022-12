Nuovo appello del Papa per un Natale sobrio ma anche concreto

(Di lunedì 19 dicembre 2022) di Davide BanzatoNell'intervista diFrancesco su CANALE5 domenica sera il Santo Padre torna a chiedere undi sobrietà, che non rinunci a vivere la festa, ma con un cuore che non si volti ...

Report Pistoia

di Davide BanzatoNell'intervista di Papa Francesco su CANALE5 domenica sera il Santo Padre torna a chiedere un Natale di sobrietà, che non rinunci a vivere la festa, ma con un cuore che non si volti ...Aveva provato a far annullare l'intero processo sostituendolo con unodi zecca, accusando addirittura il divo di Hollywood di aver corrotto la giuria. L'ipotesi di un ricorso inè, però,... Un appello alla politica nella vicenda del nuovo edificio volontari ... Roma, 19 dic. (askanews) -di Davide BanzatoNell'intervista di Papa Francesco su CANALE5 domenica sera il Santo Padre torna a chiedere un Natale ..."La donazione di midollo è estremamente importante. Solo se aumenterà il numero delle donazioni, tutti coloro che si ammaleranno di leucemia potranno avere una possibilità di guarigione più alta". L’i ...