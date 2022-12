Nuova scossa di terremoto nel Pordenonese in 48 ore

ilgazzettino.it

... non troppo lungo, perché il Testo unico e lapiattaforma digitale possano avviare il loro ... ha ribadito, però, quanto aveva già detto in agosto, in occasione del sesto anniversario della...di oggi nelle . Un sisma di magnitudo 3.3 si è verificato alle ore 8.37 al largo di ad una profondità di 9 chilometri. Il terremoto è stato localizzato a 29 km da Fano e 31 da Ancona. Non ... Nuova scossa di terremoto a Claut, la terra trema ancora nel Pordenonese TRIESTE - Una scossa di terremoto è stata registrata alle 4:41 di magnitudo 2.9 a 9 chilometri a Est-NordEst da Claut (Pordenone), alla profondità di 12 ...Sul futuro della Struttura commissariale per la ricostruzione post sisma Centro Italia e sulla scadenza a fine mese del suo mandato di commissario straordinario, Giovanni Legnini ha spiegato che a suo ...