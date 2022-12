Nuoto | pagellone Mondiali 2022 | Paltrinieri campione infinito | Mora e Ceccon gioielli azzurri

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 dicembre 2022) PAGELLEOGGI MARGHERITA PANZIERA 6: Inizia male il suo Europeo con l’eliminazione in batteria nei 100 e inizia l’attesa per i 200 dove conquista una finale tutt’altro che scontata e, fino a 50 metri dal traguardo, se la gioca pure per il bronzo. Buona base di partenza per il biennio che porta a Parigi. BENEDETTA PILATO 6: Ha tutte le attenuanti del caso, sia chiaro. Problemi fisici, stacco dopo un anno estremamente impegnativo, condizione precaria e anche un lieve attacco influenzale. Inizia male, uscendo in semifinale nei 100 rana, si rimette in carreggiata conquistando la finale dei 50 e chiudendo settima.Mondiale non spumeggiante ma nemmeno totalmente anonimo. COSTANZA COCCONCELLI 6.5: Conquista la sua prima medaglia iridata nella mista mista fornendo un apporto decisivo nel gestire un finale convulso. Meno bene ...