Nuoto | l’Italia si conferma al vertice mondiale E tanti ricambi già scalpitano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lache si voleva. I Mondiali diin vasca corta a Melboune (Australia) sono entrati a far parte dell’album dei ricordi esi èta come una delle squadre di riferimento a livello. Il terzo posto nel medagliere con 5 ori, 6 argenti e 5 bronzi parla chiaro. Nei fatti, è stato eguagliato il record di medaglie vinte dei Mondiali di Abu Dhabi dell’anno passato, come anche il numero record di ori (5). Sono 28 le Finali nelle quali gli azzurri hanno preso parte, con annessi 2 record del mondo, 4 record europei, 8 record italiani e 19 primati personali. Da sottolineare che il Bel Paese ha visto salire sul podio 15 nuotatori dei 19 convocati. Solo Benedetta Pilato, Margherita Panziera, Ilaria Cusinato e Silvia Scalia non hanno centrato questo obiettivo. I 12 uomini ...