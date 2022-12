Notte insonne per arrivare all' ok sulla manovra L' obiettivo del centrodestra

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Trattative a oltranza e riscritture last minute. Cambia, ancora, a pochi metri dal traguardo la prima legge di bilancio del governo Meloni. Le modifiche presentate in commissione Bilancio da Giancarlo Giorgetti e alcuni emendamenti annunciati dai relatori fanno partire all'attacco le opposizioni, che lamentano tempi troppo stretti e sventolano lo spauracchio dell'esercizio provvisorio. "Chi evoca l'esercizio provvisorio cerca l'esercizio provvisorio, forse è la cosa che loro vorrebbero. Noi andiamo avanti e mi sento di garantire che avremo una legge di bilancio nei tempi previsti", assicura però Giorgia Meloni, intervenendo al Museo ebraico di Roma alla cerimonia di accensione della Chanukkià. "Non ci sono le condizioni per stabilire quando ladi bilancio potràin aula. La maggioranza è in difficoltà - punta il dito la ...

