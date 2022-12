“Non ha potuto farlo” Sinisa Mihajlovic | cosa è successo ai funerali Italiani in lacrime

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Oltre duemila persone fuori dalla basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per idi. L’ex calciatore e allenatore si è spento venerdì 16 dicembre dopo una battaglia contro una grave forma di leucemia durata tre anni. L’annuncio della famigliaè arrivata con un comunicato stampa diffuso dall’agenzia Ansa.soffriva di una forma molto aggressiva di leucemia, una leucemia mieloide acuta.Solamente pochi giorni prima aveva incontrato Zdenek Zeman in pubblico durante la presentazione del suo libro ed era parso molto sorridente. Nulla faceva presagire il peggio, almeno fino a domenica 11 dicembre, quando è stato reso necessario un nuovo ricovero nella clinica Paideia di Roma. Solo dei giorni dopo la triste notizia che ha ...

