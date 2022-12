Non cambia solo la fruizione televisiva | anche il mondo dello streaming è in fermento

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Come stiamo approfondendo in questa giornata dedicata allo switch off della televisione italiana – cioè quello che accade il 22 dicembre 2022 e almento che maggiormente andrà ad incidere sullanel 2023 – i dati Censis parlano chiaro: sono sempre più gli smartphone e sempre meno i televisori in unin cui, chi è giovane, la televisione non la guarda mai. Nella sua diciottesima edizione, il Centro Studi Investimenti Sociali ha analizzato l’uso dei social per fascia portandoi dati tv eche restituiscono un lento ma costante declino dei media tradizionali e, tuttavia, unadi prodotti televisivi e dinon legata al mezzo classico così come lo abbiamo sempre conosciuto. LEGGI>>> Chi ...