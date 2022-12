Non abbiamo fatto abbastanza per evitare le sofferenze degli ucraini

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Non dico a tutti, ma forse a molti, e anche tra quelli che immediatamente e senza sosta hanno denunciato il carattere criminale della guerra all’Ucraina, sfugge la portata dell’orrore che quotidianamente governa la vita di quel popolo aggredito. Dopo spiegherò perché la questione ha un punto di ricasco particolare, ma prima, appunto, dico questo: non so quanti di noi abbiano davvero presente che cosa siano non dico settimane o mesi, ma anche qualche ora di quella guerra. Arrivano notizie, fotografie, filmati, ma sono cose che restituiscono in modo insufficiente la realtà dei bombardamenti, della distruzione della vita civile, dei depositi di cibo, delle infrastrutture, delle lineeapprovvigionamenti, del tiro a segno dei cecchini, dei villaggi in mano alla soldataglia che saccheggia, impicca, stupra, e soprattutto non descrivono la pianificazione e l’attuazione ...