Noemi Bocchi rompe il silenzio e risponde all’ex marito

ilmessaggero.it

... Giornata contro l omofobia, Salvatore: "Sono gay, mio padre dice che faccio schifo" Il coming out di Gus: "Avevo paura, nello sport è difficile" Articoli più lettie la risposta ...... con tutta la famiglia per il concerto di Natale a Westminster - Kate Middleton e lo spirito di Natale: maglione, decorazioni e concerto Articoli più lettie la risposta sottilissima su ... Noemi Bocchi, la nuova compagna di Totti rompe il silenzio e replica alle accuse dell'ex marito Caucci: il (ve Noemi Bocchi fidanzata di Francesco Totti, per la prima volta rompe il silenzio e commenta le dichiarazioni dell'ex marito Mauro Caucci.Noemi Bocchi ha deciso di non restare più in silenzio, ma di controbattere alle accuse scegliendo come campo di battaglia i social.