Nino D’Angelo | “Per noi napoletani l’Argentina è Maradona Messi…”

Adnkronos

Così. 'E poi io sono troppo di parte, io penso che Maradona sia unico e inimitabile', sottolinea l'attore e cantante partenopeo all'indomani della finale dei Mondiali di calcio in Qatar vinta ...A dirlo all'Adnkronos è, che commenta così la vittoria dell'Argentina, campione del Mondo ai Mondiali di Calcio 2022 in Qatar dopo un'emozionante finale contro la Francia. 'Messi come ... Nino D'Angelo: "Messi come Maradona Nessun paragone, Diego è unico"