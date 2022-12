Newton Compton lancia ”Vintage” | la nuova collana di classici della letteratura da collezione

(Di lunedì 19 dicembre 2022), ladiche sarà in libreria dal 22 dicembre. I primipronti ad arrivare in libreria sono 4: Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, Piccole donne di Louisa May Alcott, Madame Bovary di Gustave Flaubert e Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde.: dal 22 dicembre in libreria ladiPhoto Credits – illibraio.itEditoriladitutti da collezionare. ...

Il Libraio

La casa editriceEditori presenta così il suo nuovo progetto, Vintage : 'Con questa collana di libri chic ed economici , il lusso sarà a portata di tutte le tasche', sottolinea l'...Spinnato Vega ha pubblicato nel 2002 la silloge di poesie 'Versi sotto il lucernario' per LibroItaliano e nel 2017, per i tipi di, '101 perché sulla storia della Sicilia che non puoi ... “Vintage”: con Newton Compton una nuova collana di classici da collezione Newton Compton lancia Vintage, la nuova collana di classici della letteratura che sarà in libreria dal 22 dicembre.Una nuova collana di classici della letteratura da collezione. Newton Compton lancia 'Vintage', in libreria dal 22 dicembre. "Vintage è una proposta unica nel panorama editoriale italiano. (ANSA) ...