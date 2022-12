Netflix cancella la serie comedy Blockbuster | il motivo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Una brutta notizia per tutti gli amanti dellache, dopo una sola stagione, la piattaforma streamingha deciso dirla. A quanto pare, ilcelato dietro una simile scelta si nasconderebbe dietro il semplice fatto che la,in questione, non sia stata in grado di reggere i numeri delle altree che, quindi, non sia mai riuscita a entrare nella Top 10 settimanale della medesima piattaforma. Ecco i dettagli. Di cosa parlaè una commedia che vede protagonisti Randall Park e Melissa Fumero, ambientata all’interno dell’ultimo negozio della popolare catena di videonoleggio americana. Lain questione intendeva esplorare ciò ...

Tutto lascia pensare che la decisione di cancellarla sia nata da numeri poco significativi, con la serie mai entrata nella Top 10 settimanale diLa serie, creata e prodotta da Vanessa Ramos, è stata lanciata lo scorso 3 novembre e non è mai riuscita a conquistare veramente il pubblico, né ad entrare nella Top 10 settimanale di. Il ... Blockbuster chiude i battenti: Netflix cancella la serie dopo una sola stagione! Blockbuster è durata molto meno dell'omonimo colosso di cui ha raccontato in parte la triste - ma in questo caso divertente - storia. La comedy sul posto di lavoro ambientata nell'ultimo negozio della ...