Nervosismo | ritiro blindato e Pellegrini infortunato | Roma | che sfiga per Mourinho

Leggi su serieanews

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Laè in Portogallo, con l’intenzione di svolgere ilin modoe infortunio per: guai per. Lasi trova, dallo scorso mercoledì in Portogallo, ad Algarve, per svolgere ilvoluto da José. Il tecnico giallorosso, approfittando anche delle gare amichevoli in programma, ha ripreso a lavorare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.