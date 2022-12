NBA | i risultati della notte 19 dicembre | Paolo Banchero va | Magic 6a di fila sui Celtics Kevin Durant e Nikola Jokic nella storia!

(Di lunedì 19 dicembre 2022)del tutto irreale in NBA, e non solo per il prodromo diconprotagonista. Ci sono performance, record e quant’altro per tutti i gusti:, Kyrie Irving, Jordan Poole,. Sono tutti lì, a volersi prendere ognuno la propria fetta di queste memorabili ore. Gli Orlando(11-20) colgono la sesta vittoria consecutiva, e a cadere sono di nuovo i Boston(22-9) per 92-95, peraltro al TD Garden.è autore di una grande prima metà di gara da 22 punti, poi scendeseconda, ma nel finale trova un paio di ottime intuizioni in mezzo al caos più totale (una rimessa buttata per ...

I Magic (11 - 20) hanno cambiato marcia in maniera decisa e conquistano un altro successo a Boston, dopo quello di venerdì. Un Banchero a tratti assolutamente infallibile dalla lunga distanza (31 con ...... dove non si giocava un match dell'dal 2019. Serve un supplementare ai Cleveland Cavaliers per piegare per 100 - 99 i Dallas Mavericks. Altri: Los Angeles Clippers - Washington Wizards ... NBA, i risultati di oggi: LeBron trascina i Lakers, Durant e Irving ne segnano 81 in due Quinta sconfitta consecutiva per i Raptors, che ricevono i Warriors, ma continuano ad avere problemi in attacco, nonostante le prestazioni individuali di Pascal Siakam (27 punti, ...Dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo incontro per mano dei Clippers, rimangono in California gli Washington Wizards, che nella notte italiana tra il 18 ...