Nba 2022 2023 | prestazione storica di Jokic | Banchero trascina i Magic alla sesta vittoria di fila

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sette le sfide andate in scena tra la serata italiana di domenica e la successiva nottata che ci ha portato a lunedì 19 dicembre in NBA. E c’è da segnalare una nuova leader nella Eastern Conference: i Milwaukee Bucks, che pur senza giocare approfittano della seconda sconfitta consecutiva dei Boston Celtics contro gli Orlando. Paolotore, con 31 punti e le sei triple che rappresentano il massimo finora in carriera. Per la franchigia della Florida sono sei vittorie consecutive e a questo punto si inizia anche a intravedere all’orizzonte una possibilità di poter accedere al play-in. RISULTATI E CLASSIFICHEleggendaria di Nikola. Nel successo 119-115 dei Denver Nuggets sugli Charlotte Hornets mette a referto dei numeri ...

In questo 121 - 124 l'uno segna 43 punti, l'altro 38, ma soprattutto KD diventa il 16° miglior marcatore della storia, superando nella stessa notte sia John Havlicek che Paul Pierce. E dire che i ...I Magic (11 - 20) hanno cambiato marcia in maniera decisa e conquistano un altro successo a Boston, dopo quello di venerdì. Un Banchero a tratti assolutamente infallibile dalla lunga distanza (31 con ... NBA, Nikola Jokic e una tripla doppia alla Wilt Chamberlain: non accadeva da 54 anni Sesta vittoria consecutiva per Orlando, il serbo fa 40 punti contro Charlotte, straordinario anche l'americano di Golden State (43) a Toronto ...Anthony Edwards (37 punti e 11 assist), in assenza di Rudy Gobert e Karl-Anthony Towns, prende nelle sue mani i Timberwolves per salire sul proscenio nel terzo quarto, con un break ...