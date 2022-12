Napoli | la smentita del club | «Giuntoli non ha rilasciato dichiarazioni»

napolipiu.com

, arriva ladel club azzurro alla presunta intervista rilasciata dal ds Cristiano Giuntoli: la nota ufficiale Il, con una nota ufficiale sui propri canali social, ha smentito la ...Esponente della pittura napoletana del tardo Ottocento, Stasi si forma a, dove era studente ... La scoperta del primo sito del Paleolitico superiore in Italia vienenel 1905 dalla ... Napoli in vendita: arriva una smentita dalla società Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il club azzurro vuole blindare alcuni giocatori ritenuti tra i più importanti. La Gazzetta dello sport ha svelato importanti novità in merito al contratto di Kim Min-Jae, difensore del Napoli appena r ...