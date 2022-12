Napoli | chiuso lo scambio tra Bereszynski e Zanoli Contini torna in azzurro

GonfiaLaRete

Ma il discorso non è, è solo rimandato. Sullo stesso argomento Torino Obiettivo Cheddira Da ... il presidente Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio patron del, potrebbe ripensarci. Di ...Contini sarà il terzo portiere delLo scambio Bereszynski - Zanoli è ormai già. Si dovrà aspettare inizio gennaio per le firme, ma solo perché, prima, non possono essere apposte su ... CorSport- Mercato Napoli: chiuso l'affare con la Samp per ... L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita.window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-8eb4f2ed-2809-7852-101c-e9004231a1 ...