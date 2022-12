Nanny | il film horror ci mostra che cos’è veramente l' orrore

The Wom

Voto: 6.5/10 Titolo originale :, uscita : 23 - 11 - 2022. Regista : Nikyatu Jusu.: la recensione deldell'orrore di Nikyatu Jusu (su Prime Video) 18/12/2022 recensionedi Gioia Majuna Anna Diop e Michelle Monaghan sono le protagoniste dell'opera d'esordio della regista, che mescola soprannaturale e temi sociali con padronanza L'opera prima di Nikyatu Jusu ...La recensione di(2022) ilhorror per la regia di Nikyatu Jusu che riflette sulle tematiche dell'immigrazione e della ... Nanny: su Prime Video un film a sfondo horror che riflette su immigrazione, maternità e femminilità La recensione di Nanny: Grand Jury Prize al Sundance Film Festival per l'inquietante (e un po' sovraccaricata) opera prima diretta da Nikyatu Jusu. Protagonista Anna Diop. Il film è in streaming su Pr ...Nanny film Prime Video. Un horror psicologico promettente, trama cast trailer, voto e commento, punti deboli e di forza ...