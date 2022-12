Musk | sondaggio masochista? Cos’ha chiesto agli utenti di Twitter

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Vox populi, vox dei. Non ci sarebbe di meglio per descrivere quello che sta accadendo sue sul futuro del suo nuovo Ceo, Elon. Sì nuovo, ma che potrebbe essere già vecchio, dopo il voto deglisocial all’ultimofatto dal numero uno di Tesla. La vicenda è cominciata pochissimi giorni fa, quandosi rivolse ai suoi quasi 130 milioni di follower, circa la volontà o meno di reintegrare alcuni giornalisti bannati da. Il popolo rispose positivamente, con quasi due terzi del pubblico che decise di votare per la riammissione. E così è stato:ha immediatamente ripristinato gli account dei destinatari della censura. Ma è nella giornata di oggi che si è verificato un vero e propriobomba. Il Ceo di ...

Il Sole 24 ORE

Poco mossa Tesla , dopo che Elonha lanciato un sorprendentesul suo futuro a capo del social network, dal quale è uscito nettamente sconfitto. Negli scorsi mesi gli investitori hanno ...aveva da poco usato un altroper decidere se riammettere nella piattaforma social gli account dei giornalisti che aveva sospeso per una non meglio specificata violazione della privacy.