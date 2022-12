Morgan festeggia 50 anni al Teatro Parioli di Roma

(Di lunedì 19 dicembre 2022)– “50”: questo il titolo dell’evento che si svolgerà venerdì 23 dicembre, alle ore 22, aldispegnerà le candeline nel modo in cui ha vissuto tutta la sua vita: in musica, regalando al suo pubblico una serata speciale in cui ripercorrerà i 30di carriera che lo hanno visto protagonista sul palco. Nato a Milano il 23 dicembre 1972,è uno degli artisti più originali e innovatori del panorama musicale italiano ed europeo. Polistrumentista e produttore, è anche uno dei volti noti della televisione italiana, dove ha condotto numerosi programmi di intrattenimento e svolto un’importante attività di divulgazione musicale e letteraria. Spaziando dal pop elettronico alla canzone d’autore, dalle colonne sonore ...

CorrierePL

in concerto al Teatro Parioli di Roma per i suoi 50 anni: la data e i biglietti.i suoi primi 50 anni suonando. Sarà infatti il protagonista di Morgan50, un concerto al Teatro Parioli di Roma, il 23 dicembre, giorno del suo compleanno . Un evento unico dove ...ROMA - 'Morgan50', è questo il titolo dell'evento con cuii suoi primi 50 anni. Una vera e propria festa, in programma il 23 dicembre alle ore 22 al Teatro Parioli di Roma. L'artista spegnerà le candeline nel modo in cui ha vissuto tutta la ... MORGAN50: Morgan festeggia i suoi 50 anni con un concerto al ... Morgan in concerto al Teatro Parioli di Roma per i suoi 50 anni: la data e i biglietti dello show del cantautore dei Bluvertigo.'Morgan50', è questo il titolo dell'evento con cui Morgan festeggia i suoi primi 50 anni. Tutte le info sulla serata ...