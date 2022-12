Monreale | ritorna il tradizionale Concerto di Natale

(Di lunedì 19 dicembre 2022), finalmente aperto ad un pubblico in presenza, ildidel Veneziano-Novelli. Mercoledì 21 dicembre, alle 16,30, nel palestra del plesso Veneziano, si terrà infatti “in Musica”, un incontro con voci e note degli alunni della primaria e della secondaria di primo grado. Il programma prevede l’esibizione del coro d’istituto, formato da alunni della primaria e delle medie, e dell’orchestra didattica costituita dagli alunni del corso musicale e dai piccoli della primaria che eseguiranno brani della tradizione natalizia, performance di cup song e body percussion. Il percorso di educazione musicale, che caratterizza fortemente le linee didattiche di questa scuola, coinvolge gli alunni in attività di propedeutica musicale a partire dai sei anni e li accompagna fino al ...

