Monreale | in mostra tessuti | ceramiche e gioielli del Mediterraneo Amata | “Il Dormitorio dei Benedettini diventa spazio museale”

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Mercoledì 21 dicembre alle 17, neldei(piazza Guglielmo II) a, sarà inaugurata la“Trame mediterranee.dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina”. Realizzata grazie alla collaborazione tra la Soprintendenza per i Beni culturali di Palermo e la Fondazione Orestiadi di Gibellina, l’esposizione apre per la prima volta i locali al piano terra dell’exdel Convento dei, dopo la ristrutturazione che li ha individuati come sede. Fino al 28 maggio 2023 sarà esposta una selezione di oggetti provenienti dal Museo delle Trame mediterranee attraverso i quali si può ammirare l’apporto del Medio Oriente nella cultura europea che, ...