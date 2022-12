Mondiali | Pezzopane | “Ha vinto soprattutto Messi”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) ROMA – “Alla fine hala squadra che ha meritato di più in questi trenta giorni e in questi ultimi 120 minuti. Ma ha, questo giocatore qui, Leo, questo fenomeno assoluto. Gli mancava solo il Mondiale. Lo ha fatto a 35 anni, quando nessuno ci credeva più. Degno trionfatore di un mondiale, invece, per ragioni rigorosamente extra-calcistiche, indegno”. Con questo post, pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’ex parlamentare del Partito Democratico Stefania(foto) commenta il trionfo dell’Argentina sulla Francia ieri sera nella finale deiin Qatar, che ha riportato la nazionale albiceleste alla vittoria dopo quasi 40 anni (l’ultimo titolo era datato 1986). L'articolo L'Opinionista.