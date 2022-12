Mondiali | insulti razzisti a Coman dopo il rigore sbagliato

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Kingsleye Aurelien Tchouaméni come Rashford, Sancho e Saka, i tre calciatori dell'Inghilterra che vennero fatti oggetto, sui social, diper averei rigori contro l'...

Adnkronos

Kingsley Coman e Aurelien Tchouaméni come Rashford, Sancho e Saka, i tre calciatori dell'Inghilterra che vennero fatti oggetto, sui social, dirazzisti per avere sbagliato i rigori contro l'Italia nella finale di Euro 2020. Ora la stessa cosa è toccata ai due nazionali francesi che ieri hanno fallito i tiri dal dischetto consegnando ...E' lo sfogo che Alessandro Antinelli, protagonista della spedizione di Raisport aidi Qatar 2022, affida a Twitter. Il giornalista chiude l'avventura alla World Cup con un bilancio riassunto ... Mondiali 2022, lo sfogo di Antinelli: "Insulti e calunnie per eliminarmi" Spenti i riflettori sui mondiali, si accendono le polemiche tra i conduttori sportivi della Rai. Dopo il botta e risposta con Paola Ferrari, scaturito dalla morte di Mario Sconcerti, Alessandro Antine ...I calciatori della Francia Kingsley Coman e Aurelien Tchouameni sono diventati bersaglio di pesanti insulti razzisti sui social. La loro colpa quella di aver sbagliato i rigori nella finale contro l'A ...