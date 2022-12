Mondiali di calcio | Argentina campione | Cesate diventa Buenos Aires

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 19 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorcome barrio di, almeno per i 120 minuti e più della finale trae Francia. Perché c’è una comunità sudamericana che a queste latitudini ha vissuto quel che succedeva prima in Qatar, poi nell’emisfero australe. Tra caroselli e bandiere albiceleste per il centro della capitale, con un milione e più stretti attorno ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.