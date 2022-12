(Di lunedì 19 dicembre 2022) "Ci sonografie che tipiù di cento libri di geopolitica dello sport". Così, in un tweet, Mauro, responsabile sport e deputato del Pd, nonché ex ct della Nazionale di ...

Agenzia ANSA

"Ci sono fotografie che ti fanno pensare più di cento libri di geopolitica dello sport". Così, in un tweet, Mauro, responsabile sport e deputato del Pd, nonché ex ct della Nazionale di pallavolo, a proposito del 'Bisht' fatto indossare a Leo Messi poco prima di consegnargli la Coppa del mondo di calcio, ...Ospite di Radio Immagina, il deputato del Pd Mauro, già Ct della nazione di pallavolo, parla deidi calcio 'Anche se è un mondiale che non riesce ad appassionarmi, quello che mi riconcilia con l'aspetto sportivo è stato il coraggio ... Mondiali, Berruto: "'Bisht' a Messi Foto che fanno pensare" - Calcio Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ..."Ci sono fotografie che ti fanno pensare più di cento libri di geopolitica dello sport". Così, in un tweet, Mauro Berruto, responsabile sport e deputato del Pd, nonché ex ct della Nazionale di pallavo ...