Mondiali | Ancelotti | ' Arbitro finale ok anche senza tecnologia'

Agenzia ANSA

Così Carlocommenta il trionfo dell'Argentina aidi calcio in Qatar. 'Scaloni è stato bravo, ha fatto un lavoro straordinario - aggiunge l'allenatore - ma non ha inventato qualcosa ...... fino a quel tempo non mi muovo', ha detto. Le voci su un suo passaggio alla Nazionale brasiliana si erano fatte insistenti dopo l'eliminazione dei verdeoro ai quarti di finale dei... Mondiali, Ancelotti: "Fase difensiva e qualità hanno vinto" - Calcio "L'arbitraggio di ieri mi è sembrato fantastico, nel Mondiale i 'fischietti' sono stati criticati al di là dei propri demeriti, perché fondamentalmente è stato un Mondiale molto corretto e tutti loro ..."Nel calcio in generale si è alzato il livello, soprattutto per le Nazionali meno accreditate, dal momento che l'organizzazione difensiva di queste squadre è migliorata molto. Oggi c'è più conoscenza ...