Mondiali | 11 giovani da top club E ora si alzano le sirene del mercato FOTO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ha stravinto Messi, è uscito a testa alta Modric, ha perso Ronaldo, ma Qatar 2022 ha messo in mostra un congruo numero di talenti Under 23 . Da Alvarez a Fernandez l'Argentina ha cambiato passo quando...

MILINKOVIC - SAVIC (25 anni): fuoriquota, visto che non ci sono titolari. L'unico, il portoghese Diogo Costa (23), delude. Il torinista è uno dei pochi serbi a salvarsi. - TIMBER (21): E ancora una volta è stato il mese del c.t. Dalic, capace di far crescere i giovani sotto l'ala dei campioni più esperti. La Croazia non finisce qui.Qatar 2022 è arrivato ai titoli di coda, con il trionfo dell'Argentina. Ma chi, tra quelli che si sono messi in mostra, ci saranno anche tra quattro anni