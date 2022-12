MODENABENEVENTO I CONVOCATI DI CANNAVARO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Al termine della seduta di allenamento di oggi, il tecnico giallorosso Fabioha comunicato l’elenco dei calciatori disponibili per la diciottesima giornata di campionato Serie Bkt Modena-Benevento. Di seguito igiallorossi: 4 Acampora Gennaro 17 Agnello Emanuele 96 Capellini Riccardo 28 Ciano Camillo 2 El Kaouakibi Hamza 88 Forte Francesco 18 Foulon Daam 15 Glik Kamil 16 Improta Riccardo 7 Karic Nermin 6 Kubica Krzysztof 20 La Gumina Antonino 22 Lucatelli Igor 12 Manfredini Nicolo’ 5 Masciangelo Edoardo 25 Nwankwo Simeon Tochukwo 21 Paleari Alberto 58 Pastina Christian 36 Perlingieri Francesco 27 Schiattarella Pasquale 8 Tello Andrés 55 Veseli Frederic 24 Viviani Mattia Fonte articolo e foto: www.beneventocalcio.club seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

