(Di lunedì 19 dicembre 2022) Neinon ci vogliono credere,, l?ipotesi di spostarsi in Lombardia o in Veneto non è neppure presa in considerazione. Benvenuti al? No, grazie. E i...

ilmessaggero.it

...die Amministrazioni centrali. Comparto sicurezza ma anche Inps, Agenzia delle Entrate, ministero della Giustizia e Cultura con alcuni che erano previsti nel 2022 ma sono statial ......un decreto con un reset totale di quelle unità di missione create da Mario Draghi neiche ... di cui una parte importante per interventi approvati prima del governo Draghi enel Pnrr. ... Ministeri spostati da Roma La trincea degli statali: «Non ci trasferiamo e il Nord avrà uffici deserti» Nei Ministeri non ci vogliono credere, Roma è Roma, l’ipotesi di spostarsi in Lombardia o in Veneto non è neppure presa in considerazione. Benvenuti al Nord No, grazie. E ...Arrivare all’autonomia differenziata entro un anno. Lo ha annunciato ieri il ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, che tira dritto sul progetto autonomista. Del resto la Lega ha ...