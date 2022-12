(Di lunedì 19 dicembre 2022) Neinon ci vogliono credere,, l?ipotesi di spostarsi in Lombardia o in Veneto non è neppure presa in considerazione. Benvenuti al? No, grazie. E i...

ilmessaggero.it

Sa quanti contenziosi ci sarebbero Ma il vero problema, di cui forse al governo non si rendono conto, è che nelle regioni del Nord nessuno si presenta per i concorsi per entrare ai. E chi ......die Amministrazioni centrali. Comparto sicurezza ma anche Inps, Agenzia delle Entrate, ministero della Giustizia e Cultura con alcuni che erano previsti nel 2022 ma sono statial ... Ministeri spostati da Roma La trincea degli statali: «Non ci trasferiamo e il Nord avrà uffici deserti» Nei Ministeri non ci vogliono credere, Roma è Roma, l’ipotesi di spostarsi in Lombardia o in Veneto non è neppure presa in considerazione. Benvenuti al Nord No, grazie. E ...Arrivare all’autonomia differenziata entro un anno. Lo ha annunciato ieri il ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli, che tira dritto sul progetto autonomista. Del resto la Lega ha ...