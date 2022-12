TGCOM

commenta Il tribunale diha condannato due genitori egiziani per aver offeso e picchiato il figlio dopo che quest'ultimo aveva confessato loro di essere omosessuale . Il 15enne, da tempo bullizzato a scuola e senza ...... tutti ragazzi chiusi in una cella del carcere minorile Beccaria dinella notte tra il 7 e l'... In due lo violentano e lo, il terzo fa la guardia davanti alle sbarre per controllare che ... Milano, picchiano il figlio perché gay: genitori condannati Il Tribunale di Milano ha riconosciuto l’aggravante della discriminazione nella condanna a due genitori egiziani che hanno aggredito il loro figlio 15enne dopo che quest’ultimo aveva confidato loro di ...Per il giudice "è fondata la contestazione dell'aggravante della discriminazione legata all'orientamento sessuale" ...