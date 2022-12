Milano | condannati i genitori che hanno reagito con violenza al coming out del figlio omosessuale

Sky Tg24

Padre e madre sono statidal Tribunale diper minacce e botte nei confronti del figlio 15enne che aveva appena rivelato loro la propria omosessualità. I reati contestati sono lesioni personali per il padre e ...Padre e madre sono statidal Tribunale diper minacce e botte nei confronti del figlio 15enne che aveva appena rivelato loro la propria omosessualità . I reati contestati sono lesioni personali (per il padre)... Milano, picchiano il figlio perché è gay: genitori condannati Il 15enne aveva inviato ai genitori, di origine egiziana, un video su un ragazzo arabo omosessuale, poi aveva scritto: «Anche io sono gay». Ma il padre l’ha preso a calci ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...