Milan | Origi non si è allenato oggi a Dubai | la situazione

Nelnessuna ricaduta ma ancora molta cautela per il rientro d Maignan (e problemi al flessore per), mentre in casa Inter sono stati esclusi problemi muscolari per Brozovic, sostituito per ...Stefano Pioli ha perso Divock, per un guaio muscolare, che verrà valutato una volta tornato ... Leao vuole ilma serve risolvere una matassa non poco ingarbugliata, sapendo che il Chelsea ...Il Milan può prendere il giocatore dopo il buon Mondiale. Ritorno di fiamma per l’attacco in casa rossonera L’attacco continua a non far dormire sonni tranquilli a Stefano Pioli.Ultimo giorno di lavoro a Dubai, si chiude oggi il ritiro emiratino dei rossoneri con una doppia seduta d'allenamento al Dubai Police Club Stadium: la squadra tornerà in Italia ...