Milan | Origi di nuovo fermo | previsti accertamenti per il belga

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Divock, attaccante del, non ha disputato l'amichevole di Dubai contro il Liverpool per un risentimento al flessore. Il punto

Milan News

Il Club rossonero non si può permettere di aspettarlo: nel nuovo annosi gioca ilA questo va unita anche la condizione totalmente precaria di Divock, visti i ripetuti infortuni, e la situazione contrattuale non chiara di Rafa Leao., l'agente sponsorizza Kramaric: 'Sa ... Origi: un’operazione che fin qui non ha reso. Mercato di gennaio: ecco l’idea. I segnali di Sandro Recupero lento per Mike Maignan. Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano in diretta da Dubai su Sky Sport 24, ci sarebbe un nuovo, piccolo, problema per il portiere francese del Milan, alle prese ...Il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti ha rivelato news molto interessanti sui piani del Milan: ecco l'ultima idea di Pioli ...