Milan | novità sul rinnovo di Giroud | tempistiche e dettagli VIDEO

Milan News

Buone sensazioni da Maignan: torna in campo già il 30 Lamaggiore della sfida in Olanda per chiudere l'anno solare potrebbe essere rappresentata da un ritorno in campo importante. Il...... una variante rispetto alla consueta dicitura Emirates - Fly Better che appare sulle maglie delormai dal 2011. Ma lamaggiore è rappresentata dalle maniche. La versione invernale della ... Milan, niente blitz a Doha di Maldini e Massara per la finale: l'hanno seguita con la squadra in tv