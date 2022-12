Milan | contatto Raiola-Maldini | il punto sul rinnovo di Bennacer VIDEO

Eurosport IT

Skriniar ©LaPresseL'offerta che l'Inter ha messo sul piatto è da 7 milioni di euro l'anno, ... Nelle ultime ore, si è parlato a più riprese di un possibile vertice fisico, ma uncon l'......Carmen Grieco e gli ex calciatori Angelo Carbone (responsabile Settore giovanile del) e ... che nelle loro incredibili carriere hanno dimostrato la grande voglia di restare sempre acon ... Calciomercato Milan, Ziyech obiettivo prestito con diritto. Inter ... Mike Maignan è pronto a tornare in campo con il Milan dopo tre mesi dal suo infortunio, il test con il Psv importante per ritrovare minuti Mike Maignan è pronto a tornare in campo con il Milan dopo tr ...In Germania un'interessante occasione di calciomercato per le big della Serie A: anche il Milan potrebbe valutarla per l'estate 2023.