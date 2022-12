Meteo lunedì | via il freddo | clima a tratti mite al Centro-Sud Tutti i dettagli

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 dicembre 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Sono stati giorni freddi al Nord e molto miti al Sud, pertanto non possiamo generalizzare dicendo che nella settimana di Natale farà più caldo, per qualcuno si, mentre per qualcun altro non cambierà praticamente niente. La settimana di Natale sarà caratterizzata da una rimonta anticiclonica con aria di matrice africana e di conseguenza un rialzo termico, che si farà sentire soprattutto al Nord. Le temperature torneranno sopra la media e si alzeranno anche di 10°C su alcune città settentrionali. A metà settimana i valori massimi potranno toccare i 10-11°C su Torino e Bologna, 14-15°C a Genova, Ancona, Firenze, fino a 18-20°C in Sicilia e Sardegna. Farà sempreal-Nord al mattino ma con temperature meno rigide, qualche gelata ancora possibile sulle pianure piemontesi e sulle Alpi. Sarà ...