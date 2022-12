(Di lunedì 19 dicembre 2022) La tecnologia al servizio dei Benili per la rivoluzionedella fruizione turistica. Ad Agrigento, nella sala Fazello del museo archeologico regionale "Pietro Griffo", in occasione ...

Adnkronos

... in occasione della finale del concorso "Italia è", l'università bosniaca di Goradze ha discusso sul tema "Quattro culture, un" . Una realtà virtuale ed immersiva, che consente a ...... in occasione della finale del concorso 'Italia è', l'università bosniaca di Goradze ha discusso sul tema 'Quattro culture, un'. Una realtà virtuale ed immersiva, che consente a ... Metaverso e cultura, Goradze guarda a futuro digitale Mediterraneo (Adnkronos) – La tecnologia al servizio dei Beni Culturali per la rivoluzione digitale della fruizione turistica. Ad Agrigento, nella sala Fazello del museo archeologico regionale “Pietro Griffo”, in ...(Adnkronos) - La tecnologia al servizio dei Beni Culturali per la rivoluzione digitale della fruizione turistica. Ad Agrigento, nella sala Fazello del museo archeologico regionale 'Pietro Griffo', in ...