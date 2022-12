Messi | ha vinto il più povero

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Alla fine hail più. E il più vecchio. Lionel AndrésCuccittini, di anni trentacinque, argentino totale con antiche origini marchigiane, ha alzato la coppa d’oro, un ninnolo per lui che viaggia a cinquanta milioni di euro l’anno. Di fronte, consolato dal premier Macron, stava lo sconfitto, il più ricco. E il più giovane. Kylian Mbappé Lottin, francese di anni ventiquattro a ore , padre camerunense e madre algerina, dotato di salario più sostanzioso rispetto al vincitore, euro 120 milioni. Curioso poi che entrambi siano a libro paga del Qatar, senza alcun riferimento a fatti e personaggi del parlamento europeo. Trattasi infatti del Paris St. Germain uno dei possedimenti della Qatar Investment Authority, fondo sovrano che detiene quote in Volkswagen, HSBC e Crédit Suisse. Vanno così le cose del football, sport di ...

OA Sport

FOTO A celebrare il terzo trofeo mondiale portato a casa dalla squadra die compagni non sono ... dopo quello del 1978 (giocato proprio in Argentina) e quello del 1986,in Messico. In foto: ...... { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Dani Alves, complimenti speciali a: 'Non mi importa cosa mi diranno. Goditi il Mondiale'" } ] } ] Il palmares di Lionel Messi: la Pulce ha vinto tutto. Il confronto con i trofei di Diego Armando Maradona Home » News Calcio Napoli » “Messi o Maradona”: risposta da pelle d’oca degli ... L’attaccante dell’Inter ha vinto il Mondiale con la sua Argentina nell’incredibile finale con la Francia. (Inter-News ...(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "E' stato un bel Mondiale, concluso con una bellissima finale e vinto meritatamente dall'Argentina. Secondo me gli argentini hanno trovato convinzione e sono stati trascinati ...