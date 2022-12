Messi ferma la maledizione di Drake | il cantante aveva puntato un milione sull’Argentina | ma ha perso Ecco perché

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Sicuramente una stella nella musica, ma senza lo stesso talento per le scommesse. Eppure stavolta, ilcanadese, le cui hit spesso rimbalzano nella top ten delle canzoni più ascoltati, haforte sulla vittoria dell’Argentina. Undi dollari sulla vittoria argentina contro la Francia nei novanta minuti di gioco nella finalissima del Qatar. A mani vuote La quota era 2,75 e seavesse vinto, si sarebbe messo in tasca quasi 2 milioni in più di quanto scommesso. Ma anche stavolta per iluna sonora sconfitta, che però ha decisamente portato fortuna ai campioni del mondo, che come sappiamo hanno vinto ai rigori, neutralizzando ladie sconfiggendo la Francia. LaDiciamo ...