Messi come Maradona | portato in spalle mentre alza la Coppa I numeri da record del suo Mondiale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) È stata ladi. In una notte indimenticabile per l'Argentina c'è una foto dei festeggiamenti in cui Leo,Diego nel 1986,il trofeo al cieloin...

La Gazzetta dello Sport

, ti onoriamosi fa nelle occasioni importanti. Sei uno di noi' è questo il messaggio che si è voluto mandare. Perché la questione non è l'abito né il gesto, ma chi lo ha compiuto. Nell'..., maiin questo mondiale, ha invece incarnato il personaggio di Maradona. Infatti è stato capopopolo di una squadra di giovani ragazzi e di un paese intero. Ha trascinato nel momento in cui ... Argentina campione del mondo ai rigori. Messi come Maradona. Francia ko nonostante Mbappé Un velo nero sul mondiale, una tunica che Messi è stato obbligato a indossare prima che alzasse la Coppa, l'ultima imposizione che la Fifa ha accettato per non "turbare" ...L'Argentina si è laureata campione del mondo battendo la Francia ai rigori nella finale del Mondiale. Per l'occasione è intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it ...