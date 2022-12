Messi chiede aiuto a Maradona durante i rigori? Il video da brividi sta facendo il giro del mondo VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Partita spettacolare tra due squadre formidabili: questa è stata Argentina-Francia, finale del Mondiale in Qatar. Centoventi minuti al cardiopalma e la Coppa delche è stata assegnata solo ai calci di rigore: una finale più bella di così è difficile anche solo da immaginarla. Argentina (Photo by Dan Mullan/Getty Images) “Vamos Diego, desde el cielo”,chiamaIl protagonista del Mondiale argentino è stato senza dubbio Lionel. Il campione di Rosario ha siglato 7 reti nel torneo tra cui una doppietta fondamentale in finale. Ma anche un fenomeno comeha dovutore un “divino”. Sta girando sui social unin cui viene inquadrato Leo prima del rigore decisivo di Montiel: sguardo ...

Alfredo Pedullà

