Messi campione | Argentina avvisata | ha preso la decisione sulla nazionale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tra Mbappé e, alla fine, a spuntarla è stata l’argentino: è arrivato per lui il trofeo che mancava. Adesso è arrivata anche la. Il trofeo che mancava per arricchire la carriera di Lionelera proprio la Coppa del Mondo. Quella coppa tanto sognata è stata alla fine conquistata dal, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Corriere della Sera

Lo si evince da una pubblicata dall'ex Inter su Instagram : la maglia indossata è proprio la 10 di. Subito dopo Vidal ha dedicato pure un post al neodel Mondo: 'Te lo meriti Fratello'.Leosintetizza così il suo stato d'animo dopo aver coronato il sogno di una vita: aver alzato ... Cosa farò in futuro Voglio giocare ancora un paio di partite dadel mondo. È quello che ... L’Argentina di Messi campione del mondo, Francia battuta ai rigori 7-5 Accade anche questo, ma poco importa per Messi dopo aver scritto la storia ... finalmente arrivato per il campione che a 34 anni ha finalmente coronato il sogno di una nazione intera e ha raggiunto il ...Questo sito utilizza dei cookie per monitorare e personalizzare l'esperienza di navigazione degli utenti. Continuando a navigare si autorizza l'utilizzo dei cookie su questo sito. Per avere piu' infor ...